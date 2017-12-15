15 Aralık 2017, Cuma
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Deniz Türüç’ten olay Belhanda cevabı
Kayserisporlu Deniz Türüç, Galatasaraylı bir taraftarın “Gel, Belhanda'yı kes” sözüne “Keseceğim" diyerek cevap verdi.
15.12.2017
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