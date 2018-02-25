Fenerbahçe kafilesi yola çıktı

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin takım otobüsü, Beşiktaş ile oynanacak derbi maç için tesislerinden ayrılarak, karşılaşmanın oynanacağı stada doğru hareket etti. İşte ilk görüntüler...