Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma A Spor'a konuştu! "Andrea Pirlo..."
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Hurma, "Biz de kulüp olarak çok heyecanlıyız. Son takımı Juventus olan bir hocayı Karagümrük'e getirmek bizim için de çok keyifli bir şey. Bizim Juventus kulübüyle çok iyi ilişkilerimiz var bu da yardımcı oldu. Her zaman hedefimiz güzel futbol oynamak. Taraftarlara söz vermiştim Avrupa kupasına katılmayı çok arzu ediyorum. İnşallah bu sezon katılmayı başarırız. Çok ciddi bir transfer çalışmamız var. Eminim ki hocamız da yardımcı olacaktır bize" ifadelerini kullandı.
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