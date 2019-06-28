Ryan Babel ve Adem Büyük kontrolden geçti

Galatasaray'da Ryan Babel ve Adem Büyük sarı kırmızılı ekibe transferleri öncesi sağlık kontrollerinden geçirildi. 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak Babel ve Türk Lirası üzerinden anlaşma yapacağı düşünülen Adem Büyük'ün transferlerinin bugün resmen açıklanması bekleniyor. Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Yusuf Erdoğan, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı ile ilgili açıklamaların ise önümüzdeki pazartesi günü yapılması bekleniyor.