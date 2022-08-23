Erman Toroğlu'ndan Belhanda ve Onyekuru'ya sert eleştiri: Size parayı Galatasaray değil Adana Demirspor veriyor!
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Mücadele sırasında eski Galatasaraylı oyuncular Belhanda ve Onyekuru, sarı-lacivertli taraftarları kışkırtıcı hareketlerde bulundu. Konuyla ilgili olarak 90+1 programında Erman Toroğlu sert eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...
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