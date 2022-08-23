Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe maçı sonrası konuştu: Adalet herkese lazım!
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe’nin 4-2 kazandığı mücadele sonrası konuştu. Sancak, “Bu haftanın en önemli maçı. Liderlik maçı. Dikkat etmek lazım. Adalet herkese lazım. Sadece bana adalet değil. Herkese adalet lazım." ifadelerini kullandı. İşte o sözler…
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