Erman Toroğlu'dan şok iddia!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Hakemlik aleminde mafya grupları var, organize işler oluyor. Bunlar yıllardır var, beni mahkemeye verebilirler. Kalın bir temizlik lazım." dedi.

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