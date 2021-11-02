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Süper Lig haberleri - Kulüpler Birliği olağanüstü toplandı! Ana madde MHK...

Kulüpler Birliği Vakfı toplandı! Kulüp başkanlarının bir araya geldiği toplantıda ana madde MHK başkanlığı. Eski Başkan Serdar Tatlı'nın beklenmedik istifasından sonra koltuğuna atanan Ferhat Gündoğdu için kulüpler toplantı halinde. Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun atanma şekli ile ilgili birçok kulüp başkanının rahatsız olduğu biliniyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, toplantının yapıldığı yerden detayları aktardı. İşte detaylar...
02.11.2021
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