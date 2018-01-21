22 Ocak 2018, Pazartesi
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Erman Toroğlu: Çok net gol
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesinin kritik pozisyonlarını değerlendirdi.
21.01.2018
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