Erman Toroğlu: Beşiktaş duman olurdu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

Toroğlu, "Antalyaspor, Beşiktaş savunmasının arkasına sarkamazsa sıkıntı yaşar. Aslında ortam müsait, Oğuzhan'ı adını duydun mu maçta? Orta saha bomboş, Antalyaspor top yapıyor gibi görünüyor ama arkaya gidemiyor. Beşiktaş dua etsin Kayserispor'la falan oynamıyor. Kayserispor'la oynasalardı, duman olurlardı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erman Toroğlu, "Beşiktaş orta sahada yine aynı Beşiktaş. Antalyaspor'un bu maçı 1-1 bitirme şansı zor. Eğer beraberlik istiyorlarsa, bir gol daha atmaları lazım. Beşiktaş çok üstlerine gidiyor." dedi.