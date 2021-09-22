22 Eylül 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erhan Çelenk o anları anlattı! Baiano...
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Altay maçında Rizesporlu Baiano'nun sakatlandığı anda topu kazanan ve gole giden Erhan Çelenk büyük bir centilmenlik örneği göstererek topu taça atmıştı. İzmir ekibinin futbolcusu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çelenk, "Baiano'dan topu aldım. Bir aksilik olduğunu düşündüm. Arkaya baktım, kaleye doğru gidebilirdim ama hiç tereddüt etmeden topu dışarı attım." dedi.
22.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray rotasyona gidiyor
- Beşiktaş cephesinden Balotelli açıklaması!
- Beşiktaş AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı: "Balotelli Golden Sonra Hocamıza Hareket Yaptı!" / A Spor
- Son dakika spor haberleri | Trabzonspor'a o isimden kötü haber!
- Serhan Türk: "İlerleyen Zamanlarda Diagne İçin Olumlu Haberler Çıkacağını Düşünmüyorum!" / A Spor
- "Beşiktaş'ın oyundan düşmesine anlam veremiyorum"
- Beşiktaş'ın İptal Edilen Golünde Ofsayt Var mı? Erman Toroğlu Açıkladı! / A Spor / Takım Oyunu
- Terim'in tercihi Falcao olur muydu?
- "Beşiktaş belli isimler oyundayken gol yiyor"
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...