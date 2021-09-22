Erhan Çelenk o anları anlattı! Baiano...

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Altay maçında Rizesporlu Baiano'nun sakatlandığı anda topu kazanan ve gole giden Erhan Çelenk büyük bir centilmenlik örneği göstererek topu taça atmıştı. İzmir ekibinin futbolcusu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çelenk, "Baiano'dan topu aldım. Bir aksilik olduğunu düşündüm. Arkaya baktım, kaleye doğru gidebilirdim ama hiç tereddüt etmeden topu dışarı attım." dedi.

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