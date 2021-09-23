23 Eylül 2021, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Muhammet Demir'in tarihe geçen golü soyunma odasında böyle konuşulmuş!

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gaziantep FK Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 kazandı. Bu gol aynı zamanda lig tarihine de atılan en erken gol olarak geçti. Gaziantep FK mücadele öncesinde sosyal medya hesabından soyunma odasındaki ilginç konuşmayı paylaştı. İşte o anlar...
23.09.2021
ABONE OL

İşte teknik direktör Erol Bulut'un o sözleri:

Santraya biz başlarken, topu orta sahaya iade ettiğinizde Mami, Joao hemen koşuyorsunuz ve uzun top. Burada maçı kazanmak istediğimizi rakibimize göstereceğiz! HÜCUM!

DİĞER
Tarihi golde ilginç detay! Soyunma odasında... Tarihi golde ilginç detay! Soyunma odasında... 23.09.2021
Erhan Çelenk o anları anlattı! Baiano... Erhan Çelenk o anları anlattı! Baiano... 22.09.2021
Toroğlu’dan flaş sözler! Kurtulmaları lazım Toroğlu'dan flaş sözler! "Kurtulmaları lazım" 21.09.2021
Adana Demirspor Beşiktaş’a diş geçiremez "Adana Demirspor Beşiktaş'a diş geçiremez" 21.09.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Haldun Domaç: Kulüplerimiz birbirine destek olmuyor Haldun Domaç: Kulüplerimiz birbirine destek olmuyor 16.09.2021
F.Bahçe ve G.Saray’ın toparlanması uzun sürecek "F.Bahçe ve G.Saray'ın toparlanması uzun sürecek" 13.09.2021
Süper Lig ekibinden Okaka bombası! Süper Lig ekibinden Okaka bombası! 07.09.2021
Vural’dan flaş Balotelli sözleri! İyi ki bana denk gelmedi Vural'dan flaş Balotelli sözleri! "İyi ki bana denk gelmedi" 04.09.2021
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen A Spor’a konuştu! Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen A Spor'a konuştu! 01.09.2021
Anlaşma tamam! Adana Demirspor’a İtalyan hoca Anlaşma tamam! Adana Demirspor'a İtalyan hoca 31.08.2021
Boupendza imzayı attı! İşte bonservis bedeli Boupendza imzayı attı! İşte bonservis bedeli 20.08.2021
Hakan Karaahmet: Telafi edeceğiz Hakan Karaahmet: Telafi edeceğiz 17.08.2021
Murat Sancak: Kolay lokma olmadığımızı gösterdik Murat Sancak: Kolay lokma olmadığımızı gösterdik 16.08.2021
Bülent Uygun Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu Bülent Uygun Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu 14.08.2021
Süper Lig’in maç özetleri A Spor’da! Süper Lig'in maç özetleri A Spor'da! 13.08.2021
GOL | Adana Demirspor 1-1 Beşiktaş GOL | Adana Demirspor 1-1 Beşiktaş 06.08.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Brezilyalı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a transferde iyi haber! Yıldız isme Meksika'dan teklif var...
Son dakika spor haberi: Lionel Messi'nin Paris'te yaşayacağı malikane belli oldu!
Son dakika spor haberi: Pereira biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden
Son dakika spor haberi: Fatih Terim performansından memnun kalmadı! Yeni transfer yol ayrımında
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Geleceğin yıldızı ile...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör