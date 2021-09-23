23 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Muhammet Demir'in tarihe geçen golü soyunma odasında böyle konuşulmuş!
Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gaziantep FK Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 kazandı. Bu gol aynı zamanda lig tarihine de atılan en erken gol olarak geçti. Gaziantep FK mücadele öncesinde sosyal medya hesabından soyunma odasındaki ilginç konuşmayı paylaştı. İşte o anlar...
23.09.2021
İşte teknik direktör Erol Bulut'un o sözleri:
Santraya biz başlarken, topu orta sahaya iade ettiğinizde Mami, Joao hemen koşuyorsunuz ve uzun top. Burada maçı kazanmak istediğimizi rakibimize göstereceğiz! HÜCUM!
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