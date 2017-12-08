10 Aralık 2017, Pazar
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Emre Bol: Valbuena'yı kestirip atmak olmaz
A Spor yorumcusu Emre Bol, Aykut Kocaman ve Valbuena hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bol,Valbuena'nın çabucak kestirip atılabilecek bir oyuncu olmadığını ifade etti.
08.12.2017
Emre Bol, "Valbuena, kestirip atılmayacak bir oyuncu. Tamam hocanın sistemine uymayabilir. Hocanın savunma anlamında verdiği görevleri yeterince yerine getirmiyor olabilir. Bunların hepsine katılıyorum ben zaten. Fakat Valbuena'yı çabucak kestirip atmak olmaz. Bunun bir orta yolu olması lazım." dedi.
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