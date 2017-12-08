08 Aralık 2017, Cuma
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Fener'de yıldız oyuncu Bursa'ya götürülmedi!
Sakatlığı bulunan Alper Potuk, Fenerbahçe'nin Bursaspor maçı kadrosuna alınmadı.
08.12.2017
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