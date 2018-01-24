Emre Akbaba transferi tamam!

Medipol Başakşehir'den Emre Akbaba atağı! Başakşehir, başarılı futbolcunun sezon sonunda transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Emre'nin adı son haftalarda özellikle Galatasaray'la anılırken, yetenekli futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia ediliyordu.