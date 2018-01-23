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Hıncal Uluç: Beşiktaş'ın en büyük zaafı Şenol Güneş'tir

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında açıklamalarda bulundu. Uluç, "Beşiktaş'ın en büyük zaafı Şenol Güneş'tir" ifadelerini kullandı.
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