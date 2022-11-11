Dario Melnjak A Spor'a konuştu! "Bu sezon Galatasaray'ın yılı olacak"
Bir dönem ülkemizde Çaykur Rizespor forması giyen ve kariyeirni Hajduk Split'te sürdüren Dario Melnjak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. "Okan Buruk harika bir teknik direktör" diyen Hırvat sol bek, "Bu sezon Galatasaray'ın yılı olacak" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Rizespor'un en kısa zamanda Süper Lig'e dönmesi temennisinde bulundu. İşte o açıklamalar...
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