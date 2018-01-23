23 Ocak 2018, Salı
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Cyle Larin Beşiktaş ile antrenmana çıktı
Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Cyle Larin, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.
23.01.2018
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