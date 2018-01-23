Mustafa Cengiz Sportif A.Ş'nin istifasını istedi

1707 oyla seçilen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz, Sportif A.Ş.'nin yönetim kurulundan bulunan isimlerin istifalarını istedi.

Cengiz şu ifadeleri kullandı:

''Sportif A.Ş'de yönetim kurulunda bulunan değerli kardeşlerimden, yeni girmiş olsun, eskiden bulunanlar olsun. Hasseten, özellikle rica ediyorum. Lütfen SPK'nın dolaplı girdaplarına direnmeyelim. Onlar Galatasaraylı değerli üyeler. Galatasaray'a hizmet etmiş üyeler. Hepsini yeniden değerlendireceğiz. Fakat tamamının bugünden itibaren istifa etmesini ve Galatasaray camiasının ve bizim hizmetimizin önünü açmasını rica ediyoruz. Lütfen bugünden itibaren yarından tezi yok istifa etmelerini istiyorum.''