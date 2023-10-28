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Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: Yediğimiz golden önce...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftanda Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır karşılaşmadan sonra A Spor canlı yayınına bağlandı. Takım Oyunu programına konuk olan Bakır, "Yediğimiz golden önce net bir şekilde faul vardı. Bütün paydaşların Anadolu takımlarına saygı duymasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

28 Ekim 2023 | 22:57
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