Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: Yediğimiz golden önce...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftanda Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır karşılaşmadan sonra A Spor canlı yayınına bağlandı. Takım Oyunu programına konuk olan Bakır, "Yediğimiz golden önce net bir şekilde faul vardı. Bütün paydaşların Anadolu takımlarına saygı duymasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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