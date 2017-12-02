03 Aralık 2017, Pazar
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Arda Turan devre arası ayrılıyor
Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki 3-0'lık galibiyeti sonrası Ahmet Bulut basın mensuplarının sorularını yanıtladı Bulut, "Arda Turan devre arasında transfer olacak. İngiltere, İspanya ve İtalya'dan teklifler var. 15 gün içinde netleşir". dedi
02.12.2017
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