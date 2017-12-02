03 Aralık 2017, Pazar

A SPOR WEBTV

ARKADAŞINA GÖNDER
İsim Soyisim
E-Posta
Alıcı E-Posta
Mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.aspor.com.tr
paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Arda Turan devre arası ayrılıyor

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki 3-0'lık galibiyeti sonrası Ahmet Bulut basın mensuplarının sorularını yanıtladı Bulut, "Arda Turan devre arasında transfer olacak. İngiltere, İspanya ve İtalya'dan teklifler var. 15 gün içinde netleşir". dedi
02.12.2017

Arda Turan devre arası ayrılıyor Arda Turan devre arası ayrılıyor 02.12.2017
Galatasarayı özetleyen görüntü Galatasaray'ı özetleyen görüntü 02.12.2017
Erman Toroğlundan Tudora: Sana ne lan... Erman Toroğlu'ndan Tudor'a: "Sana ne lan..." 02.12.2017
Galatasaray Floryadan yola çıktı Galatasaray Florya'dan yola çıktı 02.12.2017
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray taraftarı yola çıktı Galatasaray taraftarı yola çıktı 02.12.2017
Taliscanın yerine Oğuzhan Özyakup Talisca'nın yerine Oğuzhan Özyakup 02.12.2017
Fikret Orman: Şenol Güneş ile aramda sorun yok Fikret Orman: ''Şenol Güneş ile aramda sorun yok'' 01.12.2017
Fikret Orman açıkladı! Talisca kalıyor mu? Fikret Orman açıkladı! Talisca kalıyor mu? 01.12.2017
Fikret Orman başkanlığı bırakacağı tarihi açıkladı Fikret Orman başkanlığı bırakacağı tarihi açıkladı 01.12.2017
Fikret Ormandan Cenk Tosun açıklaması Fikret Orman'dan Cenk Tosun açıklaması 01.12.2017
Vodafone Park dev derbiye hazır Vodafone Park dev derbiye hazır 01.12.2017
Dursun Özbekten Vodafone Park kararı Dursun Özbek'ten Vodafone Park kararı 01.12.2017
4 büyüklerin borsa değerleri 4 büyüklerin borsa değerleri 01.12.2017
Janssenden samimi açıklamalar Janssen'den samimi açıklamalar 30.11.2017
Derbi öncesi Galatasaraya müjdeli haber Derbi öncesi Galatasaray'a müjdeli haber 28.11.2017
Rıza Çalımbaydan Sosa açıklaması Rıza Çalımbay'dan Sosa açıklaması 28.11.2017
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Chelsea, Türk yıldızı izlemeye geldi!
Derbide büyük sürpriz! Şenol Güneş o ismi oynatmayacak
Ünlülerden Beşiktaş - Galatasaray derbisi tahmini
2018 Dünya Kupası grupları belli oluyor!
Sow canlı yayında konuştu! Ortalık sallandı...
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi muhtemel 11'ler
BİZE ULAŞIN