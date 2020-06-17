17 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Zeki Uzundurukan: Ülke tanıtımı ve ülke turizmi açısından mükemmel

UEFA, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi için kararını verdi. Devler Ligi'nde sekizli finalin Lizbon'da oynanacağını açıklayan UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini ise İstanbul'a verdi. Devler Ligi 8'li final halinde 12-23 Ağustos tarihleri arasında oynanacakken, temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi'nin ise 10-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın 4 şehrinde oynanacağını duyurdu. Bu gelişmeleri Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan değerlendirdi. Uzundurukan, "Ülke tanıtımı ve ülke turizmi açısından mükemmel" ifadelerini kullandı.
17.06.2020
ABONE OL

DİĞER
Ülke tanıtımı ve ülke turizmi açısından mükemmel "Ülke tanıtımı ve ülke turizmi açısından mükemmel" 17.06.2020
2021 yazı bizim için futbol dolu geçecek "2021 yazı bizim için futbol dolu geçecek" 17.06.2020
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için karar verildi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için karar verildi 17.06.2020
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final de İstanbul'da oynanabilir "Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final de İstanbul'da oynanabilir" 18.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fatih Terim açıkladı! Babel Club Brugge maçında oynayacak mı? Fatih Terim açıkladı! Babel Club Brugge maçında oynayacak mı? 25.11.2019
Club Brugge İstanbul'a geldi Club Brugge İstanbul'a geldi 25.11.2019
Real Madrid - G.Saray maçı öncesi son gelişmeler Real Madrid - G.Saray maçı öncesi son gelişmeler 05.11.2019
Galatasaray Avrupa'da galibiyeti unuttu Galatasaray Avrupa'da galibiyeti unuttu 05.11.2019
Galatasaray'ın Avrupa'daki 283. sınavı Galatasaray'ın Avrupa'daki 283. sınavı 05.11.2019
Devler Ligi'nde kader sınavı Devler Ligi'nde kader sınavı 05.11.2019
UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? 24.10.2019
Real Madrid İstanbul'a geldi Real Madrid İstanbul'a geldi 21.10.2019
Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret 03.10.2019
Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret 01.10.2019
Galatasaray'ın konuğu PSG Galatasaray'ın konuğu PSG 01.10.2019
PSG kafilesi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler PSG kafilesi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler 30.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Courtois için flaş açıklama! "Galatasaray'a sempati duyuyor"
Sörloth'tan Emre Belözoğlu için flaş sözler! "Susmayı bilmiyor"
Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim için Mikel Arteta konuştu!
Son hali görenleri şaşırttı! Beşiktaş'ta Güven Yalçın...
Bu görüntüler ekranlara yansımadı! Ali Koç ve Volkan Demirel...
Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! İşte yapılan teklif
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör