Turgay Demir: 2021 yazı bizim için futbol dolu geçecek

UEFA, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi için kararını verdi. Devler Ligi'nde sekizli finalin Lizbon'da oynanacağını açıklayan UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini ise İstanbul'a verdi. Devler Ligi 8'li final halinde 12-23 Ağustos tarihleri arasında oynanacakken, temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi'nin ise 10-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın 4 şehrinde oynanacağını duyurdu. Bu gelişmeleri A Spor yorumcusu Turgay Demir değerlendirdi. Demir, "2021 yazı bizim için futbol dolu geçecek. Hem Milli takımımız turnuva oynayacak hem de İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

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