2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

İstanbul 2021 yılında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. UEFA, daha önce bu sezon oynanacağını duyurduğu Şampiyonlar Ligi finalinin gelecek sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağını açıkladı.

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