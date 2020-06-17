UEFA'nın kararı sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi

UEFA, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi için kararını verdi. Devler Ligi'nde sekizli finalin Lizbon'da oynanacağını açıklayan UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini ise seyircili olarak İstanbul'a verdi. Bu kararın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Başkanvekili Servet Yardımcı ortak basın toplantısı düzenledi.

ABONE OL