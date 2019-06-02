02 Haziran 2019, Pazar

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UEFA Süper Kupa finali belli oldu

Avrupa Kupaları'nda şampiyonların belli olmasıyla İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı UEFA Süper Kupa maçının ismi de belli oldu: Liverpool-Chelsea....
02.06.2019

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