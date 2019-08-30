Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.​ Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan sarı-kırmızılılar, Fransa'nın ​Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın ​Club Brugge takımları ile A Grubu'nda yer aldı.