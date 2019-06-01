01 Haziran 2019, Cumartesi

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Kupa beyi Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı takım Real ​Madrid oldu. İspanyol Ekibi, 13 kez bu büyük kupayı kazanırken son 5 sezonun dördünde mutlu sona ulaştı.
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