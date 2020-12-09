TFF'den ırkçılık açıklaması! "En sert şekilde tepkimizi göstereceğiz"

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başakşehir - PSG maçında yaşanan ırkçılık skandalıyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "Biz TFF olarak gereken tepkiyi en iyi şekilde yapacağız. En sert şekilde tepkimizi göstereceğiz." dedi.

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