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TFF'den ırkçılık açıklaması! "En sert şekilde tepkimizi göstereceğiz"

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başakşehir - PSG maçında yaşanan ırkçılık skandalıyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "Biz TFF olarak gereken tepkiyi en iyi şekilde yapacağız. En sert şekilde tepkimizi göstereceğiz." dedi.
09.12.2020
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