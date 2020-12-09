Hamit Altıntop: Başakşehir'in yanındayız

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Başakşehir - PSG maçında yaşanan ırkçılık skandalıyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Biz Türkiye Futbol Federasyonu olarak Başakşehir'in yanındayız. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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