Okan Buruk: İlk maçtan beri bu tür maçlarda bunları yaşadık

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "İlk maçtan beri bu tür maçlarda bunları yaşadık. Maçlara iyi başlayamadık. İlk Leipzig maçı, Manchester deplasmanı, ve bu maçda oyunu çevirmeye çalıştık. Amacımız rakibe baskı yapıp kazandığımız toplarla rakip kaleye gitmekti." dedi.

ABONE OL