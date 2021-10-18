18 Ekim 2021, Pazartesi
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Beşiktaş Sporting maçı öncesi Ruben Amorim ve Adan basın toplantısı düzenledi!
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Devler Ligi'nin 3. maçında Sporting'i konuk edecek. Mücadele öncesinde Portekiz temsilcisinin teknik direktörü Ruben Amorim ve kaleci Antonio Adan maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
18.10.2021
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