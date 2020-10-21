Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Mağlubiyeti hak etmedik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda RB Leipzig'e 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, "Bu kalitedeki bir takıma karşı üstün oynayıp pozisyona girmek önemli. Mağlubiyeti hak etmedik" ifadelerini kullandı.

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