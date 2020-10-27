Okan Buruk: Hiçbir takım yenilmez değildir

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Mert Günok, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Hem kendilerini hem de Türk futbolunu temsil etmek adına çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyleyen Buruk, "Hiçbir takım yenilmez değildir." dedi.

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Ülke puanı için çok önemli bir maça çıkacaklarına değinen Buruk, "Hem bizim için hem de ülke puanı için önemli bir karşılaşma. Türkiye'nin sıralamadaki yeri için önemli bir karşılaşma. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iç saha maçımızı oynayacağız. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Zorlu da bir dönemden geçiyoruz. Son haftalarda gelişen ve oyun anlamında da daha iyi yerlere gelen bir Başakşehir gördüm. Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Dünyanın en önemli oyuncularına sahip bir takım ile oynayacağız. Hücum hattı ne kadar güçlü olsa da zaman zaman oyun içinde rakiplerine pozisyon veren bir takım. Bu sene baktığımızda 2 lig maçı ve 1 Şampiyonlar Ligi maçı kaybetmiş bir takım. Hiçbir takımın yenilmez olmadığını söyleyebiliriz. Çok değerli de bir teknik adama sahipler. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. İnşallah maçın sonunda herkesi sevindiririz" dedi.



"UFAK TEFEK SAKATLIKLAR YAŞADIK"



Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgiler veren Okan Buruk, "Bugün son antrenmanımızı yapacağız. Buradan sonra oyuncuların net durumunu gördükten sonra diziliş ve oyuncularla ilgili kararı vereceğiz. Antrenman sonunda hem kamp kadromuzu hem de 11'imizi oluşturmaya çalışacağız. Ufak tefek sakatlıklar oldu. Bununla ilgili de kararımızı vereceğiz" diye konuştu.



"RAKİPTEN KORKMAMAMIZ GEREKİYOR"



Önemli bir rakibe karşı mücadele edeceklerini söyleyen Buruk, "Leipzig maçında girdiğimiz pozisyonlar vardı. Başa baş oynayabileceğimizi düşünüyorum. PSG hücum hattına baktığımızda 4 tane önemli oyuncusu var. Takım savunmasını çok doğru yapmamız lazım. Rakibimizin son oynadığı Manchester United maçında birçok da pozisyon verdi ve maçı kaybetti. Bizim rakipten korkmamamız gerekiyor. Korkmadan kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.



"UMARIM ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATARIZ"



Hem takım hem de ülke puanı için kritik maçlara çıktıklarını söyleyen Buruk, "Hem ülkemiz hem de kendimiz için oynuyoruz. Keşke daha fazla takım ile olsaydık. Biz geçen sene de aynı şeyi yapmıştık. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi'ni bir arada götürmeniz gerekiyor. Çok fazla sorumluluk üzerimizde. Bunun bilincindeyiz. Her futbolcunun hayali tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek. Benim de öyle. Buna ulaştık. Grubumuz ne kadar güçlü olursa olsun bunun heyecanını yaşayacağız. Grupta puan alma şansımız fazla olacak. Umarım Ülke puanı için önemli işlere imza atarız" ifadelerini kullandı.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI BİZİ GELİŞTİRECEK"



RB Leipzig maçıyla tecrübe kazandıklarını dile getiren Buruk, "Leipzig'in bizi güçlendirdiğini düşünüyorum. Leipzig maçı sonrası Antalyaspor maçına çıkıp ilk devrede önemli ve bireysel anlamda çok üst düzeyde bir oyun oynadık. Bunu devam ettirmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maçların bizi geliştireceğine inanıyorum. Antrenman yapmak yerine 3-4 günde maç yapmanın daha değerli olduğuna inanıyorum" dedi.



MERT GÜNOK: GALİP GELMEK İSTİYORUZ



Her geçen maç daha iyi bir performans sergilediklerini söyleyen Mert Günok, "Hocamızın da söylediği gibi dünyanın en önemli oyuncuların olduğu takımla oynayacağız. Galip gelmek istiyoruz. Bu sene lige kötü başladık ama şimdi daha iyiye giden bir performansımız var. Umarım yarın sahada da iyiye gittiğimizi göstererek galip geliriz'' şeklinde konuştu.



"ÜLKEMİZ İÇİN OYNUYORUZ"



Hücum yönü çok güçlü bir takımla karşı karşıya geleceklerini belirten Günok, ''Hücum hattının iyi olduğunun farkındayız. Galip gelmek için elimizden geleni yapacağız. İlk iç saha Şampiyonlar Ligi maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ülkemiz için oynuyoruz, ülke puanı için oynuyoruz. Geçen sene de zor bir gruptan lider olarak çıktık ve son 16'ya kaldık. Ligde şampiyon olduk. 2 kulvarı da aynı anda götürebileceğimizi gösterdik. Bu aynı zamanda tüm kulüplerimizin de yapması gerek. Ülke puanı için Avrupa arenasında fazla takım ile olmamız gerekiyor. Biz bunu geçen sene gösterdik. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız'' ifadelerini kullandı.