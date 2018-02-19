    20 Şubat 2018, Salı

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    "İyi bir sonuç alıp İstanbul'da işi bitiririz"

    Beşiktaş yöneticileri Ahmet Nur Çebi, Metin Albayrak ve Ahmet Ürkmezgil zorlu Bayern Münih maçı öncesi A Spor'a konuştu..
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