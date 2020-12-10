Başakşehir'e uçakta sürpriz anons!

PSG ile oynadığı maçın ardından özel uçakla yurda dönen Başakşehir, uçakta anons sürpriziyle karşılaştı. Uçağın kaptan pilotu Erkan Eyyupoğlu, yaptığı anonsta, "Bu yolculukta beraberiz. Ve her zaman sizinleyiz. Yolunuz daima açık olsun." diyerek, turuncu-lacivertlilere destek verdi.

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