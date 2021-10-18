Beşiktaş Sporting maçı öncesi Ruben Amorim: Elimizden geleni yapacağız
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Devler Ligi'nin 3. maçında Sporting'i konuk edecek. Mücadele öncesinde Portekiz temsilcisinin teknik direktörü Ruben Amorim açıklamalarda bulundu. Amorim, "Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 3 maçı kaybederek gruptan çıkan hiçbir takım yok, elimizden geleni yapacağız" dedi.
karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Rubem Amorim, "Savunmada Ajax maçından iyi olmamız gerekiyor. Hücumda da Dortmund maçından daha iyi olmamız lazım. Beşiktaş ile oynayacağımız 2 maç var. İlk 2 maçta tecrübesizliğimizden kaynaklı hatalar yaptık. Bu hatalarımızı not aldık. Bu hataları yapmamaya çalışacağız. İyi bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
Yollarına Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediklerini belirten Amorim, "Pedro test olacak. Henüz sahaya çıkmadı. Test sonucuna göre sahaya çıkabilirse onu oynatmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde kimse 3 mağlubiyet alarak gruptan çıkamadı. Avrupa Ligi de önemli ancak biz burada devam etmek istiyoruz. Önemli bir maç oynayacağız. En iyisini yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ OYUNA GÜÇLÜ BAŞLAYACAKTIR"
Topa sahip olmaktan çok galip gelmenin önemli olduğuna dikkat çeken Amorim, "Tabii ki topla oynayan taraf olmak isterim. İlk 2 maçta rakiplerimiz topu bize bırakmadı. Ancak burada galibiyet önemli. Beşiktaş geçen sene şampiyon oldu ve oyunu domine etmek, topa sahip olmak isteyeceklerdir. Biz de Dortmund maçında savunmada kompakt bir oyun oynadık. Oradaki gibi topa sahip olmak istiyoruz. Erken bir gol bulmak istiyoruz. Tabii ki topa sahip olmak isterim, ne olacağını göreceğiz. Beşiktaş güçlü başlayacaktır. Taraftarlarının oluşturduğu fantastik bir atmosfer var. Biz de kaliteli bir takımız. Portekiz'de Porto ve Benfica ile benzer maçlar oynadık. Oralardan galibiyetle çıktığımız oldu. Böyle bir sonuç için oyuncularım ellerinden geleni yapacaktır" şeklinde konuştu.
"BEŞİKTAŞ'I TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Daha önce Braga formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele etmesi hatırlatılan Amorim, "Şu andaki Sporting o dönemdeki Braga'dan daha güçlü. Stat değişti, daha modern bir hal almış. O dönemde Beşiktaş'ta Manuel Fernandes vardı. Şimdi Rosier, Batshuayi, Pjanic gibi isimler var. Rosier, Portekiz'de bulamadığını burada buldu. Vida gibi isimler var. Pjanic'e top, Batshuayi'ye alan bırakırsak zorlanacağımız kesin. Aynı şekilde kanatta Ghezzal da öyle. Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız. Atmosfer burada çok iyi. Oyuncular da bunu biliyor. Galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklar" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...