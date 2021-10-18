Beşiktaş Sporting maçı öncesi Ruben Amorim: Elimizden geleni yapacağız

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Devler Ligi'nin 3. maçında Sporting'i konuk edecek. Mücadele öncesinde Portekiz temsilcisinin teknik direktörü Ruben Amorim açıklamalarda bulundu. Amorim, "Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 3 maçı kaybederek gruptan çıkan hiçbir takım yok, elimizden geleni yapacağız" dedi.

karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Rubem Amorim, "Savunmada Ajax maçından iyi olmamız gerekiyor. Hücumda da Dortmund maçından daha iyi olmamız lazım. Beşiktaş ile oynayacağımız 2 maç var. İlk 2 maçta tecrübesizliğimizden kaynaklı hatalar yaptık. Bu hatalarımızı not aldık. Bu hataları yapmamaya çalışacağız. İyi bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Yollarına Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediklerini belirten Amorim, "Pedro test olacak. Henüz sahaya çıkmadı. Test sonucuna göre sahaya çıkabilirse onu oynatmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde kimse 3 mağlubiyet alarak gruptan çıkamadı. Avrupa Ligi de önemli ancak biz burada devam etmek istiyoruz. Önemli bir maç oynayacağız. En iyisini yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ OYUNA GÜÇLÜ BAŞLAYACAKTIR"

Topa sahip olmaktan çok galip gelmenin önemli olduğuna dikkat çeken Amorim, "Tabii ki topla oynayan taraf olmak isterim. İlk 2 maçta rakiplerimiz topu bize bırakmadı. Ancak burada galibiyet önemli. Beşiktaş geçen sene şampiyon oldu ve oyunu domine etmek, topa sahip olmak isteyeceklerdir. Biz de Dortmund maçında savunmada kompakt bir oyun oynadık. Oradaki gibi topa sahip olmak istiyoruz. Erken bir gol bulmak istiyoruz. Tabii ki topa sahip olmak isterim, ne olacağını göreceğiz. Beşiktaş güçlü başlayacaktır. Taraftarlarının oluşturduğu fantastik bir atmosfer var. Biz de kaliteli bir takımız. Portekiz'de Porto ve Benfica ile benzer maçlar oynadık. Oralardan galibiyetle çıktığımız oldu. Böyle bir sonuç için oyuncularım ellerinden geleni yapacaktır" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'I TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Daha önce Braga formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele etmesi hatırlatılan Amorim, "Şu andaki Sporting o dönemdeki Braga'dan daha güçlü. Stat değişti, daha modern bir hal almış. O dönemde Beşiktaş'ta Manuel Fernandes vardı. Şimdi Rosier, Batshuayi, Pjanic gibi isimler var. Rosier, Portekiz'de bulamadığını burada buldu. Vida gibi isimler var. Pjanic'e top, Batshuayi'ye alan bırakırsak zorlanacağımız kesin. Aynı şekilde kanatta Ghezzal da öyle. Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız. Atmosfer burada çok iyi. Oyuncular da bunu biliyor. Galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklar" dedi.

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