Avrupa kupalarında tehlike kapıda

Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamama tehlikesiyle karşı karşıya... UEFA'nın Avrupa kupaları performansına göre düzenlediği sıralamada Türkiye, 11. sıraya geriledi.

Türk takımları Avrupa kupaları'nda grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında berabere kalırken Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mücadelelerinden mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçların ardından UEFA'nın Avrupa kupalarına katılımı etkileyen ülke puan sıralamasında Türkiye kritik bir noktaya geldi...

Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının ardından 11. sırada geriledi..

Buna karşın sezona 12. sırada başlayan Hollanda, ön eleme turlarından itibaren Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord ve AZ Alkmaar'ın aldığı puanlarla hızla yükselmeye başlarken, önce Avusturya'yı ardından Türkiye'yi geçmeyi başardı.

Kurala göre klasmanda ilk dört ülke, Şampiyonlar Ligi'ne dörder takım gönderiyor. Sıralamada 5 ve 6'ncılıkta yer alan ülkeler devler ligine 2 takımını direkt gönderirken, 7 ila 10. sıradaki ülkelerin sadece şampiyonları eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliyor.

Normalde ilk 10 dışında kalan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemiyor ancak statü gereği Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi bileti alırsa ekstra bir kontenjan açılıyor ve bu kontenjan da 11. ülkenin şampiyonuyla dolduruluyor.

Türkiye bu sezonu 11. sırada tamamlarsa Şampiyonlar Ligi'nni kazanacak takımın, kendi liginde de "kupa 1" vizesi almasını bekleyecek.

Son 20 yılda Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alan 17 takımın kendi liginde de "Devler Ligi" vizesini aldığı düşünüldüğünde, klasmanda 11. sırada yer alan ülke de büyük bir şansa sahip.

Klasmanda 12'nciliğe veya daha alta düşülmesi halinde ise Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Ülke puanı hesaplamasında, bu sezon sonunda ortaya çıkan tablo, 2021-2022 sezonuna etki edecek. Bu sebeple Türkiye, geçen sezonu 10. sırada bitirdiği için bu sezon Süper Lig'de şampiyon olacak takım önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilecek..

Klasmanda 11'inci sırada yer alan Türkiye'nin, 8'inci Belçika'yı geçmesi bu sezon için mümkün görünmüyor. Aynı şekilde 13'üncü sırada yer alan ve Avrupa'da tek takımı kalan Çekya'nın da Türkiye'yi yakalama şansı yok denecek kadar az.

Türkiye'nin şu andaki rakipleri Hollanda, Ukrayna ve Avusturya. dört ülkenin de puanları birbirine çok yakın ve tek bir galibiyet, hatta tek bir beraberlik bile sıralamayı değiştirir nitelikte.

Türkiye ve Hollanda dörder, Ukrayna ve Avusturya üçer takımla yoluna devam ediyor.

Ülke takımlarının o sezon içinde topladığı puanların, aynı sezonda o ülke adına yarışmalara katılan takım sayısına bölünmesi ile söz konusu ülkenin sezonluk puanı ortaya çıkıyor. Bu yöntemle yapılan son beş sezonun ortalamasıyla da ülke puanı oluşuyor ve ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı belirleniyor.