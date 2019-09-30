Galatasaray'a Polonyalı hakem

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında, 1 Ekim Salı günü, Galatasaray'ın sahasında Fransız temsilcisi Paris Saint Germain ile yapacağı mücadeleyi Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Parıs Saint Germaın'le oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Parıs Saint Germain mücadelesini Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek.

Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.