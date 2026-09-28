Milli Takım İtalya Karşısında Nasıl Oynamalı? | İtalya Karşısında Tek Hedef Galibiyet!

Bizim Çocuklar İlk Galibiyetin Peşinde! | Maçın Favorisi İtalya Mı Yoksa Türkiye Mi? 👉 A Spor YouTube Canlı Yayını