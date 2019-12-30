30 Aralık 2019, Pazartesi

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Skorbord - 29/12/2019

Mustafa Göksu moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Güvenç Kurtar ve Serdar Kelleci, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını canlı olarak değerlendirdi. 29/12/2019 tarihinde yayınlanan Skorbord programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
30.12.2019

Skorbord - 29/12/2019 Skorbord - 29/12/2019 30.12.2019
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