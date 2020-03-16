16 Mart 2020, Pazartesi

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Skorbord - 15/03/2020

Mustafa Göksu moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Güvenç Kurtar ve Serdar Kelleci, Galatasaray - Beşiktaş maçını canlı olarak değerlendirdi. 15/03/2020 tarihinde yayınlanan Skorbord programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
16.03.2020

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