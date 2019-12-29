29 Aralık 2019, Pazar

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Skorbord - 28/12/2019

Kerem Canbulat moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Mahmut Alpaslan ve Serdar Kelleci, Galatasaray - Antalyaspor maçını canlı olarak değerlendirdi. 28/12/2019 tarihinde yayınlanan Skorbord programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
29.12.2019

Skorbord - 28/12/2019 Skorbord - 28/12/2019 29.12.2019
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