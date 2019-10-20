20 Ekim 2019, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Skorbord - 19/10/2019

Kerem Canbulat moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Okan Koç ve Serdar Kelleci, Ankaragücü - Beşiktaş maçını canlı olarak değerlendirdi. 19/10/2019 tarihinde yayınlanan Skorbord programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
20.10.2019

Skorbord - 19/10/2019 Skorbord - 19/10/2019 20.10.2019
Skorbord - 18/10/2019 Skorbord - 18/10/2019 19.10.2019
Skorbord - 06/10/2019 Skorbord - 06/10/2019 06.10.2019
Skorbord - 05/10/2019 Skorbord - 05/10/2019 06.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Başkan Erdoğan'dan Kasımpaşa'ya ziyaret
Abdullah Avcı'dan Galatasaray açıklaması
Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile ilgili resmi açıklama geldi!
Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a büyük tepki!
Sturridge ilk golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...
Merih Demiral aslında hangi takımı tutuyor? Çok şaşıracaksınız
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör