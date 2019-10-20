21 Ekim 2019, Pazartesi

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Skorbord - 20/10/2019

Mustafa Göksu moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Saffet Akbaş ve Serdar Kelleci, Denizlispor - Fenerbahçe maçını canlı olarak değerlendirdi. 20/10/2019 tarihinde yayınlanan Skorbord programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
20.10.2019

Skorbord - 20/10/2019 Skorbord - 20/10/2019 20.10.2019
Skorbord - 19/10/2019 Skorbord - 19/10/2019 20.10.2019
Skorbord - 18/10/2019 Skorbord - 18/10/2019 19.10.2019
Skorbord - 06/10/2019 Skorbord - 06/10/2019 06.10.2019
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Skorbord - 05/10/2019 Skorbord - 05/10/2019 06.10.2019
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