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Skorbord - 20/10/2019
Mustafa Göksu moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Saffet Akbaş ve Serdar Kelleci, Denizlispor - Fenerbahçe maçını canlı olarak değerlendirdi. 20/10/2019 tarihinde yayınlanan Skorbord programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
20.10.2019
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