19 Ekim 2019, Cumartesi

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Skorbord - 18/10/2019

Mustafa Göksu moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Mahmut Alpaslan ve Serdar Kelleci, Galatasaray - DG Sivasspor maçını canlı olarak değerlendirdi. 18/10/2019 tarihinde yayınlanan Skorbord programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
19.10.2019

Skorbord - 18/10/2019 Skorbord - 18/10/2019 19.10.2019
Skorbord - 06/10/2019 Skorbord - 06/10/2019 06.10.2019
Skorbord - 05/10/2019 Skorbord - 05/10/2019 06.10.2019
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