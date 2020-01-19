20 Ocak 2020, Pazartesi

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Skorbord - 18/01/2020

Kerem Canbulat moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Haldun Domaç ve Serdar Kelleci, Gaziantep - Fenerbahçe maçını canlı olarak değerlendirdi. 18/01/2020 tarihinde yayınlanan Skorbord programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
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