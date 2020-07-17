17 Temmuz 2020, Cuma

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Sabah Sporu - 16/07/2020

Çiğdem Ceylan'ın moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Sabah Sporu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 16/07/2020 tarihinde yayınlanan Sabah Sporu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
17.07.2020
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