29 Temmuz 2021, Perşembe

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Bizim Semtin Takımı: Vefaspor (29/07/2021)

A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci'nin hazırlayıp sunduğu Bizim Semtin Takımı programının üçüncü durağı Vefaspor oldu. Vefaspor kulübünün tarihi ve Vefa ilçesi ile ilgili tüm bilgiler Bizim Semtin Takımı'nda...
29.07.2021
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