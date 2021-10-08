Son dakika Motor sporları haberleri - Borsa İstanbul'da gong Formula 1 için çaldı!

Intercity İstanbul Park'ta yapılacak olan Formula 1 yarışı öncesinde Borsa İstanbul'da gong sesi verildi. Formula 1 sezonunun 16. yarışı olacak olan Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'i 8-10 Ekim tarihleri arasında devam edecek. | Motor sporları haberleri

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